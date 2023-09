Milan-Newcastle, ecco le novità di Pioli: fuori due dei titolarissimi

Questa sera, il Milan presenterà tre cambiamenti significativi nella formazione rispetto alla partita di sabato scorso contro l’Inter. In difesa, Fikayo Tomori farà il suo ritorno dal primo minuto dopo la squalifica che lo ha tenuto fuori durante il derby. Fuori dunque Simon Kjaer, con l’inglese che affiancherà Malick Thiaw nel cuore della retroguardia del Milan. Un’altra importante novità riguarda il centrocampo, dove l’allenatore Stefano Pioli darà un meritato turno di riposo a Tijjani Reijnders, uno dei giocatori più impiegati finora. Al suo posto, troveremo Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek, affiancati da Tommaso Pobega, pronto a cogliere questa opportunità.

Milan, Pioli cambia anche l’attacco

Infine, nel reparto offensivo, Samuel Chukwueze avrà finalmente l’occasione di scendere in campo dal primo minuto. Christian Pulisic, uno dei giocatori più positivi del Milan in questo inizio di stagione, lascerà il suo posto iniziale per riposarsi, dopo gli impegni con la nazionale degli Stati Uniti.

Questa la probabile formazione del Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao.