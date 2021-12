Milan news, tegola per Pioli: salterà la trasferta a Empoli

Spazio a Olivier Giroud dal 1′

Altra, ennesima, tegola di questa tormentata stagione per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero dovrà infatti rinunciare a Zlatan Ibrahimovic per l’ultima partita dell’anno in programma contro l’Empoli a causa di un sovraccarico muscolare al ginocchio. Con una lista degli infortunati già piuttosto lunga e che comprende titolari come Rebic, Leao e Kjaer, il Milan si presenterà ancora una volta in campo in condizioni di emergenza.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, offerta folle della Juve: tentazione per Maldini

Milan, le condizioni di Theo e Leao: pronti per Empoli?

Pronto ovviamente Olivier Giroud dal 1′. L’attaccante francese ha recuperato appena in tempo dai propri problemi muscolari e sarà pronto, almeno inizialmente, a sostenere il peso dell’attacco del Milan nell’ostica trasferta toscana, contro una delle rivelazioni del campionato. Una trasferta nella quale il Diavolo dovrà necessariamente tornare alla vittoria per rimanere agganciata all’Inter capolista che pare aver ingranato la marcia giusta per correre.