Milan, non solo Lukaku: nel mirino anche Chukwuemeka e Chalobah del Chelsea

I rossoneri sono molto impegnati nel mercato e il primo obiettivo continua ad essere Romelu Lukaku, uscito agli ottavi di finale di Euro 2024 con il Belgio in Germania.

Milan, tris dal Chelsea per Fonseca

Il primo desiderio che vorrebbe il nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca, è un attaccante su cui poter costruire la squadra e l’ex giocatore di Inter e Roma resta il principale candidato. L’obiettivo è provare a strapparlo al Chelsea alle stesse condizioni della Roma, cioè un prestito massiccio di circa 6 milioni di euro e poi trattare un possibile riscatto in estate, oppure acquistare il giocatore a titolo definitivo per una cifra inferiore a quella richiesta. Inoltre, sembra che il Milan non si fermerà solo a Lukaku, ma passerà ad altri due giocatori dei Blues. Secondo quanto riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport”, uno di loro è il centrocampista Carney Chukwuemeka, l’altro è Trevoh Chalobah.