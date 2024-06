Milan, Lukaku apre ai rossoneri: il belga è il piano b se dovesse sfumare Zirkzee

Per il Milan si apre la suggestione che si sta vociferando negli ultimi giorni: quella che porterebbe a Romelu Lukaku. Il Chelsea non è intenzionato a trattenerlo, e i rossoneri hanno chiesto informazioni per capire la fattibilità di portarlo a Milano. I blues sono pronti a venderlo a titolo definitivo a una cifra su di cui non schiodano 43 milioni di euro, quindi niente apertura al prestito per ora.

Milan, il Chelsea non apre al prestito per Lukaku

Il primario obbiettivo per l’attacco del Milan rimane Zirkzee, anche se viste le difficoltà e complicazioni riguardo alle commissioni all’agente, la dirigenza prova a trovare soluzioni alternative. Più di 40 milioni da destinare al Chelsea sembrano essere troppi per far sbarcare Lukaku, anche se lo stesso belga sembra gradire la destinazione come riferisce la Gazzetta dello Sport.