UEFA EURO 2024, il pareggio a reti bianche basta al Belgio di Lukaku per qualificarsi agli ottavi da seconda

Al Belgio basta il pareggio contro l’Ucraina a Stoccarda per accedere agli ottavi di finale di Euro 2024, grazie anche all’altro pari in contemporanea tra Slovacchia e Romania. Partita leggermente soporifera nel primo tempo in cui manovra di più il gioco il Belgio ma senza concludere chiare occasioni da gol con il più pericoloso De Bruyne. L’Ucraina ci prova di ripartenza si difende bene ed è solida, tenta qualche soluzione dalla distanza ma senza essere pericolosa con Yaremchuk. Nel finale di primo tempo l’occasione più importante la ha l’Ucraina con un’imbucata di Shaparenko per Yaremchuk che invece di tirare tenta di servire il suo compagno di reparto, ma che era troppo indietro per intercettarla. Nel secondo tempo il Belgio ha un’occasione con Lukaku dopo una palla recuperata da De Bruyne, l’attaccante della Roma sfidando il difensore ucraino uno contro uno entrando in area di rigore, in conclusione sfodera un tiro che non impensierisce Trubin. Al 72esimo il neo entrato Carrasco si crea una palla gol con un tiro dal limite dell’area di rigore dopo un buono scambio con Lukaku, conclusione intercettata bene da Trubin. Nel finale Malinovskyi per poco non segna da calcio d’angolo, mentre Bakayoko sfiora l’incrocio dei pali. Si chiude in parità il Belgio qualificato agli ottavi, e l’Ucraina eliminata dalla competizione.

Ucraina-Belgio, risultato e tabellino

Risultato: 0-0

UCRAINA (5-3-2): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok (80′ Yarmolenko), Matvienko, Mykolenko (57′ Zinchenko); Shaparenko (70′ Stepanenko), Brazhko (70′ Vanat), Sudakov; Yaremchuk (70′ Malinovskyi), Dovbyk. Ct. Rebrov.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans (61′ Mangala), Onana; Trossard (61′ Carrasco), De Bruyne, Doku (77′ Bakayoko); Lukaku (89′ Openda). Ct. Tedesco.

Ammoniti: 42′ Faes (B), 69′ Dovbyk (U).