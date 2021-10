Milan, nuova tegola per Pioli: si ferma un altro big

Per Stefano Pioli non c'è pace. L'allenatore rossonero, infatti, perde un altro dei suoi titolari. Ancora incerti i tempi di recupero

Il portiere francese, dopo la finale di Nations League, accusava un dolore al polso sinistro

Nuova tegola per Stefano Pioli. Il numero 1 rossonero, Mike Maignan, si ferma a causa di un infortunio. Il francese, già dopo l’impegno in Champions League contro il Liverpool, accusava un disturbo al polso sinistro. Lo staff medico del Milan ha monitorato la situazione ,per alcune settimane, consentendo all’estremo difensore di disputare le gare successive. Il persistere del dolore anche dopo il rientro dall’impegno della Nazionale, ha spinto i sanitari milanisti ad effettuare una risonanza magnetica. Il risultato dell’esame è inesorabile: l’atleta dovrà sottoporsi ad un intervento di artroscopia nella giornata di mercoledì.

Il comunicato della società rossonera

La notizia dell’infortunio del portiere e del conseguente intervento è stata data dalla stessa società con la diramazione di un comunicato ufficiale: “Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli”. Adesso mister Pioli potrà fare affidamento su Ciprian Tartarusanu, in attesa del rientro del francese. Si stima che i tempi di recupero potrebbero essere anche di un mese. I medici, da questo punto di vista, ancora non si sono sbilanciati.