Milan, nuovi contatti con Wieffer: i rossoneri pronti a rinforzare il centrocampo

Il Milan vuole rinforzare il centrocampo da consegnare a Paulo Fonseca all’inizio della stagione. I rossoneri cercano un mediano che sappia schermare davanti alla difesa che giocherebbe in un centrocampo a due. I nomi che sono stati fatti sono Fofana, Hojbjerg, e Wieffer. Su quest’ultimo ci sono stati nuovi contatti con il suo agente secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, attualmente il centrocampista è di proprietà del Feyenoord.

Milan, Wieffer è valutato 25-30 milioni di euro

Mats Wieffer è un classe 2000 centrocampista olandese che ha fatto molto bene al Feyenoord, non è riuscito ad essere tra i convocati per Euro 2024 per un problema fisico ma sicuramente lo sarà in futuro con la nazionale olandese. Il prezzo del cartellino è di 25-30 milioni di euro e il Milan spera di mediare con l’agente per far abbassare il prezzo.