Milan, nuovo nome per il centrocampo | Occhi su Andrè Trinidade

L’arrivo di Fonseca è l’emblema dell’idea della dirigenza del Milan in questa stagione, che vuole lasciare alle spalle il passato per ripartire da zero, affidando al portoghese una squadra completamente rigenerata del mercato, che potrebbe portare via da Milano alcune pedine importanti nell’ex scacchiere di Pioli per lasciare spazio a nuove promesse.

Milan, il brasiliano l’alternativa a Fofana

Una delle priorità del mercato dei rossoneri sarà un mediano puro, ruolo in cui il diavolo è scoperto sin dalla partenza di Tonali, che è stato sostituito la scorsa estate da Reijnders e Loftus-Cheek, che nonostante abbiano convinto a pieno la tifoseria, non corrispondono al profilo ricercato dai piani alti rossoneri, desiderosi di aggiudicarsi un ruba palloni che dia filo da torcere ai centrocampi avversari.

Nonostante la priorità sia Fofana, un altro giocatore su cui il Milan ha chiesto informazioni è Andrè Trinidade, classe 2001 del Fluminense primo al mondo per palloni recuperati nella stagione 2023/2024, dato che ha fatto innamorare molti club in giro per l’Europa, tra cui il Liverpool, il cui interesse potrebbe far lievitare la valutazione di 15 milioni del club brasiliano per la sua stella.