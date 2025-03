Il Milan segue i due giovani più interessanti dell’Olympiacos, Christos Mouzakitis e Charalampos Kostoulas. Sono due dei giocatori chiave della squadra che un anno fa ha battuto il Milan di Ignazio Abate in finale di Youth League.

Milan, Mouzakitis e Kostoulas nel mirino

Mouzakitis è un centrocampista mancino classe 2006. Ha una grande tecnica e visione di gioco. In stagione ha già 30 presenze in prima squadra (e il campionato greco non è così semplice), mentre in Europa League è stato titolare contro Porto, Braga, Rangers e altri. Quel giorno di aprile 2024, contro il Milan, segnò il primo gol.

Kostoulas è un attaccante centrale del 2007 che calcia bene con il destro. Soprannominato Babis, da cui il nomignolo Babistuta. E’ un attaccante elegante, che può giocare anche in altre zone d’attacco. Kostulas ha sempre giocato con ragazzi più grandi ed è stato il più giovane di sempre in campo e in gol a livello pro con l’Olympiacos. Non ha ancora compiuto 18 anni e ha già segnato 6 gol nel campionato greco e giocato 8 volte in Europa League. La settimana scorsa, contro il Bodo, non era disponibile ma il Milan ha preso abbondanti appunti già nei mesi scorsi.