Giorno di riposo ieri per il Milan al centro sportivo di Milanello: ma non per tutti. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, ieri a Carnago si sono ritrovati per un allenamento solo gli infortunati, per continuare nel loro lavoro di recupero. Questi gli indisponibili del Milan per infortunio: Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Tommaso Pobega e Mattia Caldara. Oggi il Milan tornerà con tutti gli effettivi ad allenarsi per preparare il big match di domenica sera contro il Napoli, in programma domenica alle 20.45 a San Siro.

Milan, gli infortunati lavorano a parte; Thiaw il più vicino al rientro

Il ritorno di Thiaw in gruppo è atteso per la settimana prossima. Questo non vuol dire che sarà già a disposizione per la gara d’andata con il Rennes o contro il Monza, anche perchè sarà necessario un periodo di 10-15 giorni di riatletizzazione. Per Tomori e Kalulu, invece, bisognerà aspettare verosimilmente la fine del mese. Pioli attende il rientro dei suoi uomini per ritrovare la brillantezza di inizio stagione.