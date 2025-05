A Milano oggi è il grande giorno: è attesa l’ufficialità di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan. Nel pomeriggio, il neo dirigente milanista è atteso in sede, ma è già da giorni da lavorando su tre fronti principalmente: nuovo allenatore, rinnovi e futuro Reijnders. L’ex biancoceleste e’ molto carico ed entusiasta per questa sua nuova avventura al Milan.

Milan, oggi l’ufficialità di Tare

Il lavoro che attende Tare è tutt’altro che semplice, riceve una squadra alla deriva. Uno dei primi particolare, una scelta che non va assolutamente sbagliata è quella del nuovo allenatore. Al momento il candidato numero uno è Vincenzo Italiano, che però ora sembra orientato a restare al Bologna, e continuare il suo progetto.

L’idea del Milan è quella è di prendere finalmente un tecnico esperto e vincente, che posso guidare al meglio la squadra, dunque non una prova, un tentativo, è un altro dei nomi più caldi è quello di Massimiliano Allegri, che sarebbe un ritorno a Milanello più che una novità. Poi c’è anche il sogno Antonio Conte, anche se entrambi sembrano destinati ad altri club. Tra i possibili allenatori, è spuntato fuori anche Thiago Motta.