Milan, Origi lanciato verso l’addio | All-In su Konè

Il Milan aspettando le entrate lavora anche al mercato in uscita (Origi e Bennacer?). Secondo quanto riporta Fabrizio Romano su X, nelle ultime settimane Divock Origi ha ricevuto il via libera per lasciare il Milan a parametro zero con le soluzioni Qatar, Arabia Saudita e anche nella Mls americana.

Milan, tutto su Konè

Per un calciatore che va ce n’è uno che può arrivare perchè Konè(attenzione alla Roma) a Milanello piace parecchio e sarebbe la ciliegina sulla torta in arrivo per Paulo Fonseca, dopo gli acquisti di Morata e Pavlovic, ritenuti fondamentali a Milanello.