Il Milan accelera per avere Fabio Paratici come nuovo ds. L’ex Juventus è pronto ad una nuova esperienza a Milano e ha già le idee chiare sull’allenatore.

Milan, Paratici vuole portare Allegri in panchina

La verità è che Conte è la prima scelta del dirigente, ma difficilmente il tecnico lascerà Napoli. I due hanno lavorato insieme alla Juventus e anche al Tottenham. Anche se il tecnico salentino nelle scorse settimane ha respinto i rumor che lo vorrebbero in allontanamento dal Napoli qualcosa sottotraccia si muove.

Ma Antonio Conte è stato accostato alla Juventus mettendolo in lizza per un possibile dopo Tudor a fine stagione. La scorsa primavera il club rossonero decise di non affondare il colpo su Conte, cachet troppo caro. Max Allegri è il piano B dopo Conte. I due hanno lavorato a lungo insieme. Allegri è libero con lui il Milan ripartirebbe da un big. Diversamente, qualora Furlani e RedBird optassero per un altro direttore sportivo, tutto potrebbe cambiare. In caso di vittoria in Coppa Italia e un clamoroso quarto posto, avrebbe delle chance lo stesso Sergio Conceiçao, altrimenti occhio anche a De Zerbi, Italiano, Farioli o Fabregas.