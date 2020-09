Milan; per Rebic scongiurate fratture. Speranza Derby

Rebic potrebbe recuperare per il Derby

Di seguito il comunicato del Milan riguardo all’infortunio di Rebic occorso durante il match di Crotone:

“COMUNICATO UFFICIALE: ANTE REBIĆ

L’esame TAC ha escluso fratture e complicanze vascolo-nervose periferiche dopo Crotone-Milan. AC Milan comunica che in seguito alla lussazione al gomito sinistro subita nella sfida Crotone-Milan, oggi Ante Rebić è stato sottoposto ad esame TAC che ha confermato l’assenza di fratture e ad ulteriori indagini che hanno escluso complicanze vascolo-nervose periferiche. Fra una decina di giorni è prevista una risonanza di controllo con valutazione specialistica”.

Pertanto per l’attaccante rossonero ci potrebbe essere il rientro in campo tra due settimane, giusto in tempo per il Derby contro l’Inter.