Milan, pressing su Gimenez: offerta da 31 milioni respinta

Il Feyenoord dice no, ma i rossoneri non mollano

Il Milan continua la sua caccia a Santiago Gimenez, ma il Feyenoord non sembra intenzionato a fare sconti. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, il club rossonero ha alzato la propria offerta a 31 milioni di euro, aggiungendo quattro milioni alla proposta iniziale. Tuttavia, anche questo rilancio è stato rifiutato dalla società olandese, che considera l’attaccante messicano una pedina fondamentale per il presente e il futuro della squadra. Nonostante la ferma resistenza del Feyenoord, i rossoneri non hanno intenzione di arrendersi. La dirigenza rossonera è determinata a portare Gimenez a Milano e potrebbe studiare nuove strategie per convincere il club di Rotterdam a cedere il giocatore. Tra le possibili soluzioni, non è escluso un ulteriore aumento dell’offerta o l’inserimento di eventuali bonus per avvicinarsi alle richieste degli olandesi. L’ attaccante messicano, autore di ottime prestazioni in Eredivisie e in campo internazionale, è considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo del Milan. La trattativa, quindi, resta aperta e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi sviluppi.