Un Milan è inarrestabile quello di quest’anno. I rossoneri non pensano solo al presente, ma anche al prossimo mercato. La dirigenza di Via Aldo Rossi è sulle tracce di un nuovo attaccante in vista dell’estate. Dall’estero arrivano notizie del nuovo nome che è spuntato. Si tratta di un centravanti italo-tedesco.

Milan, nel mirino Nicolò Tresoldi

La squadra di Allegri ha iniziato benissimo la stagione, con obiettivi e ambizioni di alto livello e, dopo la vittoria di ieri contro i campioni d’Italia in carica, sono pronti a mettere in gioco grandi miglioramenti anche nell’organico. La dirigenza è già al lavoro per migliorare ancora di più la squadra con nuovi colpi.

Il Milan segue diversi nomi per il futuro e ha intenzione soprattutto di puntare su calciatori giovani e dal grande talento, in modo da potersi assicurare giocatori di alto livello anche in futuro. Igli Tare e Furlani sono già al lavoro per capire quali siano effettivamente i profili adatti al club. Tra i nomi che piacciono al Milan c’è quello di Nicolò Tresoldi. L’attaccante, attualmente al Club Brugge, è un classe 2004 che sta iniziando a far parlare di sé sempre di più. I giovane centravanti è figlio d’arte, infatti il padre è Emanuele Tresoldi, ex calciatore dell’Atalanta, ma ha la doppia nazionalità italo-tedesca e in questo momento è parte integrante del progetto della Germania Under 21.