Milan Primavera alla conquista dell’Europa | Oggi la finale di Youth League per i ragazzi di Abate

Il Milan Primavera è la prima squadra giovanile italiana a raggiungere la finale di UEFA Youth League. La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: “Milan Primavera in campo per la storia“. I “Piccoli Diavoli” di Abate puntano a diventare la prima squadra italiana ad alzare questo importantissimo trofeo. Di fronte i giovani greci dell’Olimpiacos.

Il Diavolo arriva a questa sfida dopo un percorso al cardiopalma, avendo superato ai rigori sia gli ottavi, quarti e semifinali rispettivamente Braga, Real Madrid e Porto. In particolare la semifinale contro il Porto ha mostrato tutto il cuore dei ragazzi di Abate, col pareggio acciuffato dal gol di Simmelhack al 94′ dopo un’eccezionale iniziativa del capitano Zeroli.

Milan-Olimpiacos di UEFA Youth League, calcio di inizio e dove vederla

Il calcio d’inizio della gara è in programma alle 18 e si giocherà allo stadio Colovray di Nyon, impianto che si trova davanti alla sede della UEFA in cui si sono giocate anche le due semifinali.