Il Milan spinge per i nuovi acquisti, il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando con grande dinamismo per arrivare a portare nuovi rinforzi a Max Allegri. Il neo tecnico sta aspettando il bomber da affiancare nella stagione a Santiago Gimenez.

Milan, Hojlund vicino ai rossoneri, United ha dato l’ok

I rossoneri si stanno avvicinando sempre di più a Rasmus Hojlund del Manchester United, negli ultimi giorni la trattativa è entrata nel vivo e potrebbe presto concludersi con un accordo. Nella giornata di ieri il lavoro degli intermediari incaricati dal club rossonero ha portato i frutti sperati.

Il Manchester United ha aperto alla soluzione del prestito oneroso con diritto di riscatto e si stanno decidendo le cifre per impostare l’operazione. Il prestito oneroso prevede 5-6 milioni di euro con diritto di riscatto da 35-40 milioni di euro. Il giocatore ha già militato in Serie A e sta decidendo se tornare. Mentre si attende la decisione del giocatore, i Red Devils hanno dato l’ok definitivo.