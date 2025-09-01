Finalmente Allegri verrà accontentato dalla società: arriva Rabiot. Il francese, dopo aver chiuso con il Marsiglia, tornerà in Serie A per fare il centrale di difesa dei rossoneri. L’obiettivo numero uno era Joe Gomez del Liverpool ma la trattativa è saltata perché i Reds non hanno concluso abbastanza in fretta per Guehi, il sostituto designato dell’inglese.

Igli Tare alla guida del mercato del Milan mette a segno un altro colpo. Dopo Nkunku in attacco, i rossoneri portano a Milanello anche un giocatore per il centrocampo nel finale della sessione estiva. Ora c’è la conferma ufficiale, il Milan ha preso Adrien Rabiot. Accordo totale col Marsiglia per 10 milioni di euro, al centrocampista francese contratto di quattro anni. Dopo la prima avventura in Serie A con la maglia della Juventus, tra il 2019 e il 2024, (212 presenze e 22 gol tra tutte le competizioni), il francese indosserà la maglia del Milan.

Non solo mercato in entrata, il Milan mette a segno anche la cessione di Samuel Chukwueze. Tutto fatto per il suo passaggio al Fulham, sistemati anche gli ultimissimi dettagli, in arrivo firma e ufficialità nelle prossime ore.

Intanto Santi Gimenez non lascerà il Diavolo. A confermare tutto è lo stesso messicano tramite un messaggio via social. Il giocatore ha pubblicato un messaggio su X con due cuori rossoneri. Poco prima era arrivata la storia su Instagram della sua agente, Rafaela Pimenta, con lo stesso tipo di messaggio: “Sarà perché tifiamo. Santi Gimenez x Milan”.