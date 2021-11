Milan, recupero importante per Pioli: ci sarà con la Fiorentina

L’ex giocatore della Roma è tornato a disposizione di Mister Pioli.

Pioli può sorridere. In vista della prossima sfida contro la Fiorentina l’allenatore rossonero potrà contare sui ritorni di Messias e Florenzi. Il terzino destro dopo la lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro, che ha costretto il giocatore ad operarsi è tornato a disposizione di Pioli, con obiettivo convocazione per il terzino di Vitinia.

Fondamentale il recupero dell’eclettico giocatore rossonero, che come sempre vista la sua duttilità potrà giocare in più ruoli e dare il cambio sia a Calabria che a Saelemaekers.

Questi i numeri fino ad ora di Florenzi con la maglia rossonera

Non è partita benissimo l’avventura del terzino ex Roma con il Milan visto che il calciatore ha collezionato 7 partite giocate tra Serie A e Champions Legue e non sempre ha convinto, vedi la partita di Champions contro l’Atletico Madrid. Il giocatore dovrà convincere Pioli ma soprattutto la società rossonera a riscattare il cartellino dalla Roma.

Tempo ce n’è visto che il Milan di Pioli sarà impegnato 9 volte fino alla fine del girone di andata, troppo poco per giudicare il giocatore anche se la società rossonera sicuramente prenderà una decisione entro marzo.