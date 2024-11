Milan-Reijnders, avviate le trattative per il rinnovo | Manchester City alla finestra

Tijjani Reijnders sta diventando un giocatore sempre più decisivo per il Milan, come dimostra la splendida prestazione di martedì contro il Real Madrid. L’olandese è protagonista in casa dei campioni d’Europa, completando il 98% dei passaggi al Santiago Bernabeu. Il Milan non ha intenzione di privarsene, per questo, i dirigenti di via Aldo Rossi, hanno cominciato a muoversi contattando il padre nonché agente, per blindare il numero 14.

Milan, obiettivo Reijnders: le novità sul rinnovo

Secondo il “Corriere dello Sport”, questa mossa della dirigenza rossonera è stata molto apprezzato dalla famiglia Reijnders, tanto che porterà il giocatore olandese a rinnovare il contratto entro pochi mesi. Il Diavolo non ha intenzione di lasciarlo andare, nonostante il Manchester City rimanga alla finestra.