Delirio Milan al Bernabeu! Battuto il Real 1-3 con le reti di Thiaw, Morata e Reijnders

Partita emozionante al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Milan, con i rossoneri autori di una partita importante sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista della personalità. La sblocca presto il Diavolo con il colpo di testa di Malick Thiaw. E’ il primo schiaffo per un Real Madrid entrato in campo poco convinto, senza mettere tanta intensità. La squadra del Re però reagisce e con una bella combinazione libera Vinicius, che atterrato da Emerson Royal si guadagna e trasforma il calcio di rigore per l’1-1. Ma in campo il Milan sta meglio e poco dopo trova il gol dell’1-2: bella giocata di Leao in area che si gira in un fazzoletto e calcia, Lunin risponde ma sulla ribattuta Morata è il più pronto e mette in rete per il 2-1 rossonero. Nel secondo tempo la musica non cambia e il Real Madrid continua a faticare, col Milan che ha più di una possibilità per allungare e alla fine è Reijnders a siglare l’1-3, dopo una grande azione in tandem con Leao. Al Real viene annullato per un fuorigioco molto dubbio , ma ciò non toglie la notte da sogno del Milan di Fonseca.

Real Madrid-Milan, il tabellino del match

EAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vázquez, Rüdiger, Militão, Mendy; Valverde, Modrić, Tchouaméni; Bellingham; Mbappé, Vinícius Júnior. A disposizione.: González, Mestre; Fran García, Vallejo; Camavinga, Ceballos, Güler; Díaz, Endrick, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Tomori, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano, Camarda, Chukwueze. Allenatore.: Fonseca.

Reti: all’11’ pt Thiaw, al 21′ pt Vinicus (rigore), al 38′ st Morata, al 27′ st Rejinders

Ammonizioni; Morata, Camavinga, Vasquez, Militao, Vinicius, Fofana

Recupero: 4′ pt, 6′ st