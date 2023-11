Nessun mercoledì di festa per il Milan di Pioli, che dopo i due giorni di riposo, è tornato ad allenarsi in vista della sfida di sabato sera contro l’Udinese, in programma a San Siro. Come riportato poi dal sito rossonero, i rossoneri saranno di nuovo in campo domani, con l’allenatore che dovrà verificare la situazione infortuni dopo gli ultimi problemi avuti a Napoli.

Milan, fari puntati su Udinese e Psg

Non ci sarà da pensare solo all’Udinese, però perchè il Milan è a secco ancora di punti(e di gol) in Champions League con la prossima settimana che sarà decisiva visto che i rossoneri torneranno ad affrontare il PSG dell’ex Donnarumma dopo la brutta sconfitta a Parigi.