Il Paris Saint-Germain ha messo nel mirino Federico Chiesa. Il club francese è alla ricerca di un’alternativa a Neymar, che ha lasciato il club per trasferirsi all’Al-Hilal. Chiesa è un giocatore di grande talento e potenzialità. È un esterno destro molto veloce e tecnico, con un buon tiro e un’ottima capacità di dribbling. Ha già dimostrato di poter fare la differenza in Serie A e in Nazionale.

Calciomercato Juventus, il PSG vuole Chiesa

La Juventus non lo ritiene incedibile e potrebbe lasciarlo partire a fronte di un’offerta da almeno 50-60 milioni di euro. Il giocatore, dal canto suo, è ancora indeciso sul suo futuro.

Se Chiesa dovesse accettare la corte del PSG, sarebbe un colpo importante per il club francese. Il giocatore italiano potrebbe dare una nuova dimensione all’attacco della squadra di Luis Enrique.