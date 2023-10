Locatelli è un giocatore molto apprezzato in Premier League, e il West Ham non è l’unica squadra interessata al suo cartellino. In passato si erano fatte avanti anche Arsenal e Manchester United, ma la Juventus è sempre stata determinata a trattenere il giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2026.

Calciomercato Juventus, il West Ham offre 40 milioni per Locatelli

Il West Ham sarebbe pronto a offrire 40 milioni di euro alla Juventus per il cartellino del centrocampista Manuel Locatelli. L’offerta sarebbe pronta ad arrivare nei prossimi giorni, e la società inglese sarebbe disposta anche a inserire una contropartita tecnica, come il difensore Issa Diop.

La Juventus, tuttavia, potrebbe essere disposta a vendere Locatelli se l’offerta fosse molto alta. I 40 milioni di euro offerti dal West Ham sono una cifra importante, e la società bianconera potrebbe decidere di cedere il giocatore per fare cassa e investire su altri obiettivi di mercato.

La decisione definitiva spetterà alla ai bianconeri, che dovrà valutare l’offerta e le richieste di Locatelli, che ha espresso il desiderio di rimanere a Torino.