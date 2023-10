La Juventus dopo il rinnovo di Gatti vuole accelerare per quello di un big. Infatti, con quello del difensore fino al 2028 si è aperta una lunga serie di prolungamenti contrattuali. A seguire ci dovrebbe essere quello di Federico Chiesa in scadenza nel 2025.

Calciomercato Juventus, Chiesa dopo Gatti?

Come riportato da Sportmediaset”, l’obbiettivo del ds bianconero Giuntoli è quello di non arrivare a giugno quando mancherà un solo anno alla scadenza, anche se i primi contatti non sono stati positivi, con il classe 97 che chiederebbe un aumento d’ingaggio e i bianconeri complici i ripetuti problemi fisici al momento non vogliono sborsare cifre importanti.