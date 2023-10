Corre ai ripari la Juventus assicurandosi il giusto sostituto di Fagioli e di Pogba. Il nome che bolle in pentola arriva dalla Next Gen.

Come riporta Corsport, la Juventus starebbe cercando il degno sostituto di Fagioli e Pogba, e uno dei nomi ridondanti, è quello di Nonge. Il centrocampista belga, classe 2005, infatti sarà in pianta stabile in prima squadra per puntellare il reparto mediano, dove le rotazioni sono limitate dalle assenze di Pogba e Fagioli. Le linee guida del club sono chiare e prevedono di lanciare in prima squadra ogni anno 4-5 ragazzi provenienti dalla Next Gen. La Juve punta a costruire in casa sogni e campioni guadagno un risparmio oneroso per le casse del club.