Il Bologna non ha intenzione di perdere il suo allenatore, ha fretta di blindare Vincenzo Italiano. Il tecnico che è stato capace di riportare nella bacheca dei rossoblù una Coppa dopo 51 anni, va trattenuto in panchina. Il tecnico è anche seguito da diversi club, tra cui il Milan.

Milan, prima il ds poi l’offerta ad Italiano

Il club emiliano non vuole correre rischi di perderlo, anche perché il suo nome è in cima alla lista del Milan per la rifondazione dopo una stagione da disastrosa. Non ci sono stati ancora contatti tra Milan e tecnico, non ufficialmente, anche perché il club di Via Aldo Rossi prima deve chiudere il discorso per il nuovo ds. Intanto, per il nuovo direttore sportivo, sembra essere Igli Tare sempre più vicino a coprire il ruolo, considera l’attuale allenatore rossoblù la scelta ideale per il nuovo corso.

Il tecnico ha un contratto con l’attuale società che scade il 30 giugno del 2026, in caso di rinnovo, sarebbe più che altro un adeguamento. L’allenatore ha chiesto un importante adeguamento economico, dagli attuali 2,1 milioni di euro a circa 3 milioni (bonus compresi). In attesa di attendere una vera e propria offerta dai rossoneri, al momento la volontà di Italiano è quella di proseguire insieme al Bologna.