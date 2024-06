Il Milan continua i sondaggi in vista del prossimo mercato. Tra i tanti giocatori inseriti in lista dai dirigenti torna il nome di Lilian Brassier. I rossoneri in estate torneranno a sondare la pista del classe 1999, difensore di proprietà del Brest.

Milan, Brassier nel mirino, ma occhio alla concorrenza

Il giovane difensore del Brest già cercato dal Diavolo nelle scorse sessioni di calciomercato, potrebbe essere uno dei prossimi investimenti del Milan. Il centrale ha un contratto in scadenza nel 2025, questo potrebbe aiutare i rossoneri di provare l’assalto non spendendo più di 10-12 milioni di euro.

Il ritorno di fiamma nasce da Paulo Fonseca, molto probabilmente il prossimo allenatore del Milan, che questa stagione ha seguito dal vivo il giocatore in Ligue 1.

Il giocatore non è interesse solo dei rossoneri in Serie A, ci sono anche altri club interessati, tra cui Torino e Bologna. Per lui anche sirene tedesche, nel caso specifico, si è mosso con anticipo, e decisione, il Wolfsburg, attualmente con qualche vantaggio sulla concorrenza.

Il Milan potrebbe facilmente avere vantaggio con il Wolfsburg, anche perché sono due realtà obiettivamente differenti, e, soprattutto, il club tedesco non farà la prossima Champions League, a differenza del Milan e dello stesso Brest.