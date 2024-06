Giménez supera Zirkzee nelle preferenze del Milan | Il prezzo

Il Milan continua a progettare la prossima stagione pensando al mercato, e l’argomento che tiene più banco è la prima punta. Per molti mesi si è parlato di come l’obiettivo principale dei rossoneri fosse Joshua Zirkzee, individuato come attaccante perfetto per caratteristiche. Negli ultimi tempi però la strada per arrivare al centravanti del Bologna si è complicata molto, a causa della concorrenza e delle richieste del suo agente, che vorrebbe 15 milioni per portare a termine la trattativa. Di conseguenza i rossoneri stanno cambiando bersaglio, e ora puntano su Santiago Giménez del Feyenoord.

Milan: il prezzo di Giménez

Santiago Giménez è l’attaccante titolare del Feyenoord e della nazionale messicana, nato nel 2001. Il Milan ha messo gli occhi su di lui, che con gli olandesi ha segnato 49 gol in 86 partite. Tuttosport riferisce che adesso è in cima alla lista delle punte per la prossima stagione, il suo prezzo si aggira intorno ai 50 milioni di euro. La cifra è importante ma è una spesa che i rossoneri hanno messo in conto di fare, ed è comunque più bassa di quella necessaria per arrivare a Zirkzee o a Sesko. Il messicano sarà impegnato questa estate nella Copa América, ed è comunque molto probabile che la trattativa entrerà nel vivo a luglio inoltrato.