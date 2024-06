Milan, ritorno di fiamma del Torino per Pobega | Tutti i dettagli

Aspettando Paulo Fonseca, che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi colpi di scena sarà il nuovo allenatore del Milan, in casa rossonera bisogna decidere il futuro di diversi calciatori, tra cui quello di Tommaso Pobega.

Milan, quale sarà il futuro di Pobega

Fermo ai box, il centrocampista scalpita per tornare e su di lui ha messo gli occhi il Torino, club in cui il centrocampista ha già giocato anche se piace anche alla Fiorentina del nuovo mister Raffaele Palladino. Questo è quanto riporta Tuttosport, anche se il calciatore potrebbe restare a Milano anche per via delle liste Uefa.