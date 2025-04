Tammy Abraham si è rivelato una delle poche certezze in un Milan che sembra avere la testa già alla prossima stagione. L’inglese sembra, nonostante gli infortuni, aver ritrovato se stesso e la via per il gol. L’attaccante, per la prima volta dopo tre anni, è riuscito a tornare in doppia cifra di gol (sono dieci i gol in tutte le competizioni a cui vanno aggiunti cinque assist). Il Milan pensa al riscatto.

Milan, oscurato Gimenez, rossoneri pensano al riscatto di Abraham

In poco tempo l’attaccante inglese ha oscurato Santiago Gimenez, il grande acquisto del mercato del gennaio, adesso appannato e alle prese con qualche acciacco fisico di troppo. L’ex Roma appena ricevuta la fiducia da Conceiçao, lo ha ripagato con due reti mostrando una ritrovata cattiveria sotto porta.

Le sue prestazioni e la ritrovata forma potrebbero spingere il club rossonero ad acquistare dalla Roma il 27enne, arrivato in prestito lo scorso agosto. Scontato però sottolineare che le incognite sono tante. Molto dipenderà dal nuovo ds e a catena dall’allenatore che verrà scelto e dalle volontà dei giallorossi a cui è legato da un contratto fino al 2027.