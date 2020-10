Milan-Roma, probabili formazioni: Calhanoglu in dubbio

Milan-Roma, giocherà Tatarusanu, mentre Calhanoglu è ancora in dubbio

Stasera alle 20.45 si giocherà il big match di campionato Milan-Roma. Una partita mai scontata che potrebbe regalare tante emozioni. Stefano Pioli stamattina ha dovuto rinunciare a Donnarumma e Jens Petter Hauge a cause della positività al Covid-19, in porta giocherà Ciprian Tatarusanu che farà il suo debutto in maglia rossonera. In difesa tornerà Davide Calabria a destra mentre il resto del reparto verrà coperto Simon Kjaer, Alessandro Romagnoli e Theo Hernandez. Mentre a centrocampo giocheranno bennacer affiancato da Kessie. Sulla trequarti partiranno titolari Alexis Saelemaekers, ed Ibrahimovic mentre per il trequartista centrale potrebbe essere uno tra Rade Krunic e Brahim Diaz. Mentre sulla fascia sinistra potrebbe giocare Rafael Leao.

Paulo Fonseca invece dovrebbe partire con un 3-4-2-1. Mirante partirà titolare ed a proteggerlo ci saranno Mancini–Ibanez–Kumbulla. Mentre a centrocampo sulle fasce ci saranno Davide Santon a destra mentre a sinistra Spinazzola, con Veretout e Pellegrini interni. Henrikh Mkhitaryan e Pedro supporteranno Edin Dzeko.

MILAN-ROMA, PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu (Krunic/Diaz), Rafael Leao (Diaz); Ibrahimovic.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon (Karsdorp), Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.