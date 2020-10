Il Milan sbarca su Apple Music: già disponibili due playlist

Novità per il Milan su Apple Music

Grossa novità per i tifosi rossoneri e non, da oggi sono disponibili per il download due Playlist a marchio Milan. Le playlist sono scelte dai giocatori del Milan, quest ala nota ufficiale:

«AC Milan ha voluto regalare a tutti gli appassionati di musica e intrattenimento, agli sportivi e ai 450 milioni di tifosi milanisti in tutto il mondo, un nuovo modo per di interagire ancora di più nella vita dei calciatori e delle calciatrici rossoneri»

Le due playlist

“Matchday” è composta da: Boom (P.O.D.), Life is Good (Drake), Power (Kanye West), China (Anuel AA), Mamacita (Ozuna), Losing It (Fisher), Energy (Disclosure), Can’t Hold Us (Macklemore), Kernkraft 400 (Zombie Nation) e moltissimi altri brani.

“Women’s Team” comprende, invece: Don’t start now (Dua Lipa), Superheroes (The Script), Pop Star (DJ Khaled), Underdog (Alicia Keys), Sekele (Pro Kid), Keep on Dancing (Ellie Goulding), Una voglia assurda (J-AX), Finesse (Bruno Mars), These Days (Rudimental), Don Life (Big Sean) e non solo. Le playlist esclusive firmate AC Milan possono essere ascoltate cliccando su questi link: Match Day & Women’s Team».