Milan, rossoneri al lavoro per sostituire Fonseca: tutti i possibili candidati

Il derby di domani sera sarà l’ultimo disperato tentativo per l’attuale allenatore del Milan, Paulo Fonseca. Se il portoghese vorrà davvero mantenere il posto in panchina dovrà dimostrare di avere l’appoggio della squadra e fare una bella prestazione nel derby contro l’Inter, ma a soli due mesi dal suo arrivo i risultati non sono ancora arrivati.

Milan, ipotesi Sarri sulla panchina rossonera?

Secondo “Tuttomercatoweb.com”, l’ex romanista rischia l’esonero. Infatti, sono iniziati i colloqui telefonici con agenti e intermediari che segnalano i candidati. Inoltre, come riportato dal “Corriere dello Sport”, cresce sempre di più l’ipotesi di Maurizio Sarri (che piace anche alla Fiorentina). Nella lista ci sono stati anche contatti con Terzic, Tudor e Allegri (con il quale non c’è stato nessun contatto).