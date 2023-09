Milan, oggi ultimo allenamento e partenza per Malpensa | Stretta su Maignan

Manca sempre meno per il Milan all’impegno di domani delle 18.30 contro il Cagliari di Claudio Ranieri e proprio per questo i rossoneri partiranno questo pomeriggio per la Sardegna visto che dopo la consueta rifinitura la squadra di Pioli partirà per Malpensa direzione Unipol Domus per sfidare la squadra sarda, che non arriva da un periodo brillantissimo e vuole riscattarsi per raccogliere più punti possibili per la salvezza.

Da verificare poi le condizioni di Maignan, che a sorpresa potrebbe partire dal 1′ nella trasferta contro la squadra di Ranieri.