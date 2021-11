Milan Sassuolo: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Rossoneri in cerca di altre conferme dopo la vittoria a Madrid

Rossoneri in cerca di altre conferme dopo la vittoria a Madrid

Con un Milan a secco di vittorie in Serie A da quasi un mese (l’ultima contro la Roma per 1-2 il 31/10) ed il Sassuolo reduce da due sconfitte ed un pareggio nelle ultime 3, la sfida di oggi tra le due compagni si rivela importante per risollevare il morale e la classifica di una delle due.

Milan Sassuolo, i precedenti

A San Siro, ore 15, si sfidano Milan e Sassuolo, va in scena la sfida numero 18 tra le due squadre: i precedenti recitano 10 vittorie Milan, 2 pareggi e 5 successi neroverdi: l’ultimo scontro si è concluso proprio così, con un clamoroso 1-2 a San Siro firmato Giacomo Raspadori.

Milan Sassuolo, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahomovic. All. Pioli

Sassuolo: (4-3-3): Consigli; Rogerio, Ferrari, Chiciches, Toljan; Traore, Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Defrel. All. Dionisi

Milan Sassuolo, dove vederla in TV e streaming

La sfida delle ore 15.00 sarà visibile esclusivamente in TV o da mobile su DAZN.