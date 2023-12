Il Milan di Stefano Pioli è sempre più in difficoltà a causa dell’ondata di infortuni che sta flagellando il club. Un aspetto positivo del percorso dei rossoneri in campionato, è senza dubbio il fatto che diversi giovani stiano facendo il proprio esordio con la prima squadra. Dopo l’esordio di Francesco Camarda contro la Fiorentina, ecco che scatta l’ora di Jan-Carlo Simić.

Simić | Chi è il difensore

Il nome potrebbe far pensare a una parentela con l’ex difensore dell’Inter e della nazionale croata Dario Šimić, ma non è così. Jan-Carlo Simić è nato in Germania, fa parte del settore giovanile del Milan allenato da Ignazio Abate, e possiede la cittadinanza serba. Attualmente è nel giro della nazionale della Serbia Under 19 e ha fatto tutta la trafila delle giovanili del paese che rappresenta. Dopo aver militato nelle giovanili di diversi club tedeschi, di questi l’ultimo è stato lo Stoccarda, è approdato in casa Milan nell’estate del 2022 e oggi più che mai, come rivela Sport Mediaset, è possibile parlare di un esordio del giovane in vista della partita dei rossoneri con il Frosinone.