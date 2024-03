Ibrahimovic ha il compito di far restare Giroud a Milanello, ma in caso di partenza, lo svedese dovrà pensare all'uomo giusto per rimpiazzarlo. I rossoneri ritrovano serenità, vittoria e bel gioco, anche Zlatlan ci ha messo lo zampino. Essenziale la sua presenza.

Il Milan sta vivendo un periodo di ripresa, e adesso si può pensare anche al futuro. I rossoneri procedono bene in Europa League, mentre in campionato la squadra cercherà di prendersi il secondo posto a fine stagione. Il momento positivo è anche merito di Zlatan Ibrahimovic.

Milan, il futuro nelle mani di Ibrahimovic

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è stato tanto chiacchierato quanto atteso per il Milan. I rossoneri hanno scelto di collocarlo come Senior Advisor, un titolo che a primo impatto non diceva più di tanto, anzi lasciava pensare a una posizione dirigenziale con ben poca importanza, ma non è così.

Non è stata una scelta errata, anzi una di quelle in grado di cambiare le sorti di un club. Lo svedese ha inciso molto in questo periodo e ha tutta l’intenzione di incidere sul percorso della società di ReBird. Ibrahimovic continua a trasmettere la mentalità. Da quando è arrivato lui, non a caso, il Milan ha ritrovato fiducia, continuità e di conseguenza anche il secondo posto.

Uno dei prossimi obiettivi e cercare di convincere Giroud a restare al Milan, anche se il francese vuole partire alla volta della MLS. Se non dovesse restare, Ibra avrà il compito di scegliere il giusto centravanti per sostituirlo.