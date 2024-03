Milan, primo gol in Serie A per Chukwueze | Pioli ha un’arma in più nel finale di stagione

L'esterno nigeriano del Milan ha trovato il primo gol in serie A con un sinistro al volo splendido. Ora Pioli ha un'arma in più sulla destra.

Nella gara di ieri tra Milan e Verona, terminata con la vittoria del Milan che ha consolidato il secondo posto ai danni della Juventus, si è visto il primo gol di Samuel Chukwueze in campionato. Una rete tanto attesa arrivata un po’ in ritardo rispetto alle aspettative che si erano create sull’acquisto più oneroso messo a segno dal Milan nella sessione estiva di calciomercato. Una rete bellissima, al volo di sinistro da fuori, che si aggiunge ai due gol che il nigeriano aveva trovato nella prima parte di stagione in Champions.

Chukwueze vuole prendersi il Milan, con lui e Pulisic la fascia destra vola

Chukwueze è un calciatore molto tecnico, dotato di un dribbling eccellente e di una buona attitudine al gol, caratteristiche che però si sono viste poco nei primi mesi di esperienza in Serie A. Evidentemente ha sofferto il passaggio dalla Liga al campionato italiano, per il maggiore tatticismo e la spiccata fisicità difensiva delle squadre. Poi ha trovato sul suo cammino un giocatore fortissimo come Pulisic, che ha trasformato il ballottaggio d’inizio stagione per il ruolo di ala destra in una competizione senza alcun dubbio, relegando Chuku ad essere la seconda scelta nel ruolo. E proprio Chukwueze l’ha ammesso a fine partita: “Chi gioca nel mio ruolo sta facendo tanti gol e Pioli non può metterlo in panchina…“, dimostrando un’onestà importante e uno spiccato spirito di squadra.

Ma ora il nigeriano si candida ad un posto da titolare con più autorità, considerando anche il doppio impegno del Milan tra campionato e coppa. Pioli sa che può fare affidamento su di lui e il rapporto tra calciatore e allenatore sembra più che positivo, con tutto l’ambiente Milan che attende di gustarsi il funambolo che aveva incantato il Bernabeu con la maglia del Villareal.