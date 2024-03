Hellas Verona-Milan, buone notizie per Stefano Pioli

Dopo gli attimi di paura, Stefano Pioli recupera Mike Maignan. Il portiere francese nonostante il problema avuto in Europa League sarà titolare domani a Verona, partita che non sarà facile per i rossoneri.

Milan, torna Maignan. E c’è Jovic?

Formazione quasi obbligata per l’allenatore rossonero con Theo Hernandez e Calabria sulle fasce, con Tomori al centro della difesa. Unico dubbio per Pioli davanti visto che Jovic potrebbe insidiare Giroud. Questo è quanto riportato da Sky Sport.