Milan, le condizioni di Maignan

Dopo il brivido contro lo Slavia Praga, questa mattina per il Milan ci sarà la rifinitura in vista della sfida di domani contro l’Hellas Verona, squadra che cerca punti per la salvezza. Qualora questa mattina arrivasse esito positivo, Mike Maignan potrebbe essere convocato da altrimenti, anche se Sportiello è pronto così come dopo la buona prova contro lo Slavia Praga.