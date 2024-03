L’Inter continua a vincere; il Milan sorpassa la Juventus

L’Inter continua la sua marcia trionfale salendo a +16; a Bologna non era per niente facile ma pur con qualche seconda linea i nerazzurri hanno portato a casa ancora una volta i tre punti, spezzando anche la serie positiva dei felsinei, comunque dimostratesi all’altezza della posizione che occupano. Il Milan non brilla ma grazie al solito Pulisic conquista il secondo posto vincendo di misura sull’Empoli ed approfittando dell’ennesimo passo falso della Juventus, stoppata a domicilio dall’Atalanta. I bianconeri non hanno demeritato ma gli uomini di Gasperini si sono mostrati pratici e organizzati sfruttando la vena realizzativa di uno straordinario Koopmeiners. Troppi gli errori dei ragazzi di Allegri, non sempre all’altezza della situazione.

Roma stoppata a Firenze, il Napoli non decolla

A Firenze è la Fiorentina a menare le danze ma come al solito la banda di Italiano suona sempre lo stesso spartito, raccogliendo meno di quanto prodotto. La Roma di De Rossi, più fortunata che bella, ha il merito di restare sempre attaccata alla partita, piazzando proprio allo scadere il colpo che la tiene saldamente in corsa per un piazzamento europeo “pesante”. Resta in sospeso, come il famoso caffè nei bar partenopei, il Napoli di Calzona che non riesce a conquistare i tre punti contro il Toro, coriaceo ma notoriamente asfittico in fase offensiva.

Il Monza sbanca Genova; in zona salvezza volano Verona, Cagliari e Udinese

Dopo il brutto cappotto interno ad opera della Roma, Palladino si riporta in quota superando un Genoa comunque sempre competitivo. Straordinaria la sforbiciata di Mota! Continua l’epopea del Verona che espugna anche Lecce facendo perdere testa(ta) e panchina a D’Aversa. Anche Cagliari e Sassuolo conquistano punti pesanti inguaiando definitivamente il Frosinone mentre l’ Udinese, grazie ai tre punti insperati strappati ad una Lazio sempre più in confusione, rialza la testa e rivede un po’ di luce davanti a se.