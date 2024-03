Milan, si valuta l’alternativa a Theo Hernandez | Piace Mendy del Real Madrid

Il Milan si sta già guardando intorno nel caso dovesse partire Theo Hernandez. Il terzino francese piace, e non poco, al Bayern Monaco che a sua volta potrebbe veder partire Alphonso Davies in direzione Real Madrid. Theo ha una valutazione di circa 60 milioni di euro che non sembra però spaventare i bavaresi.

Mendy-Milan, il Real Madrid fissa il prezzo

Nel caso Davies dovesse volare in Spagna, il Real Madrid potrebbe lasciar partire Ferland Mendy che interessa al club rossonero. Il club spagnolo valuta il terzino francese 30 milioni di euro.