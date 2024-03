Milan, per Pioli il derby vale quanto l’Europa

Come riporta Tuttosport, il derby tra Milan e Inter fa già parlare di sé. Con tre partite di campionato ancora da giocare (il Milan ha anche l’Europa), l‘Inter ha un notevole vantaggio in classifica. Dal punto di vista dei rossoneri, la sfida contro l’Inter è ancora significativa, anche se non riaprirà nulla in termini di scudetto.

Milan, il futuro di Pioli

Gli ultimi derby non sono andati bene per il Diavolo, che ha ottenuto 5 sconfitte in un solo anno solare. Per questo, i rossoneri devono essere disposti ad invertire la tendenza, almeno per l’onore. Dal punto di vista di Stefano Pioli, questo derby ha lo stesso valore del percorso in Europa League, in quanto c’è in gioco la sua permanenza sulla panchina rossonera. Intanto, si conferma che la partita si giocherà nella serata di lunedì 22 aprile.