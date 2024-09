Milan, esonero Fonseca? Ecco i possibili sostituti

Solo dopo quattro giornate, è già periodo di terremoti in Serie A: dopo il fulmine a ciel sereno (con qualche nuvola sparsa qua e là) dell’esonero di De Rossi a Roma, ecco che se ne prospetta un altro a pochi giorni di distanza. Tutto in poche notti: Paulo Fonseca si giocherà il suo posto sulla panchina del Milan in una partita di vitale importanza: il suo primo Derby della Madonnina, in programma domenica sera. Dovesse perderlo, e forse pure pareggiarlo, si ritroverebbe dopo poche settimane già con un piede e mezzo, ma diciamo anche tutti e due, fuori da San Siro. Vietato sbagliare. Intanto però, il Milan si tutela guardandosi attorno: rimettersi subito in carreggiata con uno dei nomi caldi ancora liberi sul mercato allenatori. E ce ne sono.

Milan, ecco i possibili sostituti di Fonseca: primi contatti con Terzic (e non solo)

Uno sicuramente è quello di Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund attualmente svincolato, ha avuto contatti con Zlatan Ibrahimovic ed era presente sugli spalti di San Siro, appena dietro il board del Milan, contro il Liverpool; il tedesco potrebbe essere una soluzione in caso si arrivasse all’esonero di Fonseca. Ma non è l’unica pista, visto che ci sono altri allenatori di livello attualmente svincolati, come Maurizio Sarri e Sergio Conceicao. Nelle ultime ore inoltre c’è stato un contatto anche con Thomas Tuchel, allenatore tedesco ex Bayern Monaco e Chelsea. Fonseca si gioca davvero la permanenza in rossonero dopo poche settimane dall’avvio di stagione, il Milan inizia a guardarsi intorno.