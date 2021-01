Milan, sospiro di sollievo per Pioli: Brahim Diaz e Tonali recuperati

Il Milan ritrova due giocatori: Tonali e Brahim

Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo, due giocatori recuperati: Tonali e Brahim. Il primo si è infortunato durante l’ultima gara di campionato, quella a San Siro contro il Torino, prendendo una botta al polpaccio che, fortunatamente, ha riassorbito e adesso è pronto già per domani, in Coppa Italia contro lo stesso Toro. Anche Brahim Diaz ha lasciato l’infermeria.

Milan, giusto un po’ di turnover in Coppa Italia

In pochi giorni le due squadre si incontreranno due volte, prima per il campionato, dove i rossoneri hanno vinto per 2-0, e domani per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Milan ha ritrovato diversi giocatori, come Zlatan Ibrahimovic, lo svedese sabato sera era in panchina. Pioli ha inserito il suo top player solo nel finale, all’85’, per dargli minuti nelle gambe. In Coppa Italia, Zlatan ripartirà dalla panchina. L’allenatore potrebbe attuare un po’ di turnover in vista di tante gare così riavvicinate. In porta Tatarusanu dovrebbe prendere il posto di Donnarumma che, dopo tante partite da inizio campionato, potrebbe riposare un po’. Leao che in campionato è stato squalificato, salterà la prossima gara, quella contro il Cagliari, mentre sarà in campo contro i Granata. Intanto, dall’infermeria, ci sono ancora da recuperare: Gabbia, Bennacer, Saelemaekers; Krunic e Rebic col Covid-19. Almeno i primi, a breve, saranno recuperati, poi si attende poi la negativizzazione dei due contagiati.