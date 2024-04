Milan, spunta il primo nome per sostituire Pioli in estate | E’ un ex ct della nazionale spagnola

Pioli potrebbe non essere più sulla panchina del Milan il prossimo anno, il toto nomi per l'estate è iniziato

Il Milan e Pioli dovrebbero continuare fino a fine stagione a patto di una clamorosa sconfitta nel derby di lunedì contro l’Inter. Come rivela “Sportmediaset” la soluzione interna potrebbe essere Abate l’allenatore della primavera rossonera, per evitare di mettere a repentaglio anche il secondo posto in campionato. Mentre per il futuro il Milan ha messo gli occhi su diversi profili.

Milan, Lopetegui il nome forte per la panchina del prossimo anno

Secondo “Sportmediaset” Lopetegui è il nome caldo su cui i rossoneri stanno pensando. Ci sono anche altre soluzioni come quella di Thiago Motta, ma su di lui ci sono anche altre squadre, mentre Antonio Conte che non ha ancora ricevuto offerte dalla dirigenza milanista è forte l’interesse del Napoli.