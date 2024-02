Milan, dalla Spagna: Lopetegui in Lizza per la panchina rossonera

In un periodo di fervente attività e speculazioni nel mondo del calcio, il Milan sembra essere al centro di una rivoluzione tecnica che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il club rossonero. Relevo, Julen Lopetegui è un candidato a sostituire Stefano Pioli sulla panchina del Milan, segnando così un potenziale punto di svolta nella gestione tecnica della squadra.

Lopetegui aspetta il Milan

Julen Lopetegui, con un curriculum che vanta esperienze in club di alto profilo e una profonda conoscenza del calcio europeo, è visto come un potenziale candidato per portare il Milan verso nuovi traguardi. Il tecnico dopo aver risolto anticipatamente il contratto con il Wolverhampton, ha da poco rifiutato una maxi offerta dall’Arabia Saudita. La sua filosofia di gioco, incentrata su un calcio offensivo e su una meticolosa organizzazione tattica, sembra essere in linea con le ambizioni del club milanese di riaffermarsi come una forza dominante non solo in Italia ma anche sul palcoscenico europeo. Nel suo palmarès ci sono due campionati europei giovanili con la nazionale spagnola (l’Under 19 nel 2012 e l’Under 21 nel 2013) e l’Europa League vinta col Siviglia nell’agosto 2020, in finale contro l’Inter di Antonio Conte.