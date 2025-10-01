Milan su Lewandowski: contattato da Tare, l’indiscrezione arriva dalla Spagna

Il Milan in completa accelerata, non solo in campionato dove primeggia in classifica, anche sul mercato la dirigenza non ha intenzione di fermarsi nonostante il mercato sia chiuso. E’ tempo di nuovi sondaggi di mercato, di nuove proposte e Tare sembra averla fatta grossa.

Milan, contatti di Tare per Lewandowski

Non solo il mercato di gennaio e la necessità di portare nell’organico quanto prima un difensore centrale e un nuovo esterno, il Milan pensa già anche al prossimo mercato estivo e stando a quanto riportano i media spagnoli starebbe sognando in grande. Tra i vari giocatori messi nel mirino c’è un altro pallone d’oro.

Igli Tare sembra aver già avviato i contatti per Robert Lewandowski. A riportare la notizia è il quotidiano Sport, secondo il quale ci sarebbero stati dei contatti tra l’agente del fuoriclasse polacco, Pini Zahavi, e il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, che avrebbe chiesto informazioni per capire la situazione sul futuro del centravanti dei Blaugrana e la sua disponibilità a considerare un trasferimento nella Serie A italiana. Il contratto con i catalani scade nel giugno del 2026, quindi Tare potrebbe portare il pallone d’oro polacco a Milanello a parametro zero.